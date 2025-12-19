venerdì 19 Dicembre 2025
Genova, spray al peperoncino per rapina nel centro storico, fermato 18enne

Redazione Liguria
spray urticanteGenova – E’ accusato di aver spruzzato uno spray al peperoncino sul viso di un uomo per poi derubarlo delle collane d’oro che indossava. La polizia ha fermato il presunto autore di una violenta rapina commessa nel centro storico nel mese di ottobre.
In manette un 18ennne fermato dagli agenti Squadra Mobile, al termine di un’accurata attività investigativa.
Il ragazzo, lo scorso ottobre, si era reso responsabile di una tentata rapina pluriaggravata in danno di un cittadino italiano, al quale aveva tentato di strappare tre collanine in oro dal collo, mentre transitava in Vico delle Monachette.
Il 18enne, per raggiungere il suo scopo, aveva colpito il malcapitato con uno spray al peperoncino per poi farlo cadere a terra e, non riuscendo a strappargli le collanine a causa della sua resistenza, l’aveva percosso con calci e pugni derubandolo del proprio zaino e cagionandogli lesioni guaribili in 8 giorni.
Il giovane è stato rinchiuso per carcere di Marassi in attesa del processo.

