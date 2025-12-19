Meteo Liguria, ancora nuvole in aumento e possibili piovaschi

Correnti di aria umida proveniente dai quadranti meridionali incontra aria più fredda di provenienza settentrionale sul Golfo e sulla Liguria sono attesi annuvolamenti e qualche precipitazione nei prossimi giorni, in intensificazione nel pomeriggio-sera di domenica 21 dicembre.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 19 dicembre 2025:

Nella prima mattinata qualche rovescio in risalita dal mare verso le coste del levante, indicativamente ad est di Portofino con maggiori accumuli piovosi in mare aperto. Sporadiche piogge anche sull’estremo Imperiese, per il resto nubi irregolari ma tempo asciutto.

In giornata molte nubi ovunque con piogge concentrate soprattutto in mare aperto.

Locali estensioni verso la costa saranno possibili sull’Imperiese e sul Levante, per il resto tempo asciutto.

Venti moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in parziale attenuazione in giornata, venti deboli orientali a levante.

Mare stirato sotto costa. Mosso al largo

Temperature pressochè stazionarie o in lieve calo sotto costa sul settore centrale

Sulla costa previste temperature minime tra +8°C/+12°C e massime tra +11°C/+16°C.

Nell’interno attese temperature minime tra 0°C/+6°C e massime tra +6°C/+11°C.

