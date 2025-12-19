venerdì 19 Dicembre 2025
Ronco Scrivia, cordoglio e indagini per la morte di Giancarlo Rossi

Ronco Scrivia incendio 18 dicembre 2025 Ronco Scrivia (Genova) – Indagini in corso e cordoglio per la morte di Giancarlo Rossi, il 76enne deceduto nel terribile incendio divampato in un box di via Cambiaggio.
Le fiamme hanno interessato il locale e la fuoriuscita del fumo e delle fiamme ha fatto scattare l’allarme con le chiamate dei residenti della zona al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco.  Due le squadre che hanno raggiunto il luogo dell’emergenza con l’equipaggiamento per l’aria respirabile e un’autobotte.
All’arrivo, un intenso fumo fuoriusciva dal locale e interessava anche le abitazioni sovrastanti.
I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le persone presenti ed iniziato le operazioni di spegnimento che hanno portato al ritrovamento del corpo senza vita dell’anziano pensionato che si trovava in un ripostiglio nel vano scale.
I danni all’edificio sono ingenti e anche oggi verranno eseguiti sopralluoghi da parte dei tecnici comunali per accertare eventuali problemi di sicurezza per lo stabile.

