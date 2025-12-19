Savona, oggi i funerali di Valentina Squillace travolta e uccisa da un camion

Savona – Verranno celebrati questa mattina alle 10, nella chiesa di Santa Maria della Neve in via Saredo i funerali di Valentina Squillace, la ragazza di 22 anni travolta ed uccisa da un camion mentre attraversava la strada in corso Tardy e Benech.

In una città scossa per la terribile tragedia, familiari e tanti amici si riuniranno per per l’ultimo saluto alla giovane che ha perso la vita in modo assurdo, camminando per strada.

Le indagini per ricostruire quanto avvenuto proseguono e si moltiplicano gli appelli ai testimoni affinché si presentino alle forze dell’ordine per raccontare quello che hanno visto e cresce il numero di chi chiede divieti e controlli per evitare che camion e mezzi pesanti attraversino la città nelle zona più interessate dal passaggio dei pedoni.