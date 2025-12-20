Confeugo a Genova, torna la tradizione in piazza De Ferrari

Genova – Torna l’antica tradizione del Confeugo, in piazza De Ferrari, con i saluti e i “mugugni” della città e l’accensione dei fasci di alloro cui il popolo attribuisce la capacità di “prevedere” come andrà l’anno in arrivo.

Secondo la tradizione, infatti, se la fiamma del bracere salirà alta e diritta verso il cielo, il 2026 sarà un anno propizio e positivo per la città ma se, invece, la fiamma salirà storta e pendente su un lato, l’anno che sta per iniziare non sarà “buono” e porterà motivi di preoccupazione.

Appuntamento alle 16 in piazza Caricameto per il corteo in costume che raggiungerà piazza De Ferrari e alle 16.40 accensione dei rametti di alloro nel bracere allestito davanti all’ingresso di Palazzo Ducale.

La cerimonia inizierà con l’esibizione del Gruppo Folcloristico Città di Genova.

Il corteo storico sarà accompagnato dal carro trainato da cavalli con il Cippo di alloro, l’Abate del Popolo e i gruppi in costume.

In piazza De Ferrari, ad accogliere il corteo sarà l’esibizione degli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna.

A seguire, l’incontro dell’Abate con la sindaca Salis nel ruolo che fu del Doge e l’offerta del tradizionale Confeugo.

Alle 17.15, la cerimonia si sposterà a Palazzo Ducale nel Salone del Maggior Consiglio, dove il presidente A Compagna, Franco Bampi, e la sindaca di Genova, Silvia Salis, faranno i loro messaggi augurali. A seguire, i tradizionali mogogni dell’Abate del Popolo. In allegato, la locandina dell’evento.