sabato 20 Dicembre 2025
Genova, 13 chili di cocaina in auto, fermato al casello di Genova Ovest

Redazione Liguria
0

cocaina involucro panettoGenova – Trasportava quasi 13 chili di cocaina sulla sua auto il 31enne di origini albanesi fermato dalla Squadra Mobile durante controlli al casello autostradale di Genova Ovest.
L’uomo era alla guida della sua auto e nei pressi del casello autostradale ha effettuato alcuni cambi di direzione e attirando in realtà l’attenzioni degli agenti che lo hanno fermato per un controllo.
L’uomo è apparso subito molto nervoso e preoccupato e il ritrovamento nell’auto di un bilancino di precisione ha aumentato i sospetti spingendo ad un controllo più approfondito del veicolo.
E’ stato così trovato, in un vano appositamente creato sotto i sedili, 11 panetti di cocaina per un peso totale lordo di 12,630 chili, sequestrati insieme all’auto.
L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di essere ascoltato dal magistrato che segue il caso.

