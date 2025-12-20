Marassi, raffica di furti di portafogli su bus e al mercato

Genova – Raffica di furti, nel giorno di mercato, nel quartiere di Marassi dove vengono segnalati portafogli rubati e acquisti illeciti con carte di credito e bancomat appena sottratti.

In azione probabilmente un gruppo di persone che approfitta del giorno di mercato per derubare anziani e persone distratte. I ladruncoli, certamente persone esperte, sottraggono i portafogli da borse lasciate incautamente aperte o approfittano della distrazione di chi gira per il mercato nella zona di piazza Galileo Ferraris e via Tortosa.

Dopo aver sottratto denaro dai portafogli i ladri approfittano dei negozi della zona per fare acquisti o per prelevare denaro in qualunque modo possibile.

Si consiglia di fare molta attenzione durante gli acquisti e di verificare che borse e zaini siano ben chiusi.

Diverse le segnalazioni questa mattina e stupore perché sembra che i ladri riescano a fare acquisti da tabacchini, negozi di telefonia e prelievi senza disporre del PIN

