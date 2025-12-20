Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi, lunedì forte peggioramento

Ancora correnti umide e miti dai quadranti meridionali sulla Liguria e ancora nuvole e deboli precipitazioni sulla nostra regione. Un forte peggioramento è atteso per la giornata di lunedì 22 dicembre quando una nuova forte perturbazione arriverà sul Nord Italia portando ancora pioggia e un brusco calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 20 dicembre 2025:

Su tutta la regione previsto cielo nuvoloso o molto nuvoloso con timide schiarire al mattino sui settori più orientali.

Non si escludono episodi di pioviggine o pioggia debole sui valichi occidentali al mattino, in attenuazione nel pomeriggio.

Lungo la costa nuvolosità in prevalenza medio-alta; nubi basse invece sui versanti padani con sconfinamenti “a cappello” sui crinali.

Venti moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in parziale attenuazione in giornata, venti deboli orientali a levante.

Mare stirato sotto costa. Mosso al largo

Temperature pressochè stazionarie

Sulla costa previste temperature minime tra +9°C/+12°C e massime tra +11°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +1°C/+6°C e massime tra +6°C/+10°C.