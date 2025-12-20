sabato 20 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaMeteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi, lunedì forte peggioramento
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi, lunedì forte peggioramento

Redazione Liguria
0

meteo liguria sabato 20 dicembre 2025Ancora correnti umide e miti dai quadranti meridionali sulla Liguria e ancora nuvole e deboli precipitazioni sulla nostra regione. Un forte peggioramento è atteso per la giornata di lunedì 22 dicembre quando una nuova forte perturbazione arriverà sul Nord Italia portando ancora pioggia e un brusco calo delle temperature.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 20 dicembre 2025:
Su tutta la regione previsto cielo nuvoloso o molto nuvoloso con timide schiarire al mattino sui settori più orientali.
Non si escludono episodi di pioviggine o pioggia debole sui valichi occidentali al mattino, in attenuazione nel pomeriggio.
Lungo la costa nuvolosità in prevalenza medio-alta; nubi basse invece sui versanti padani con sconfinamenti “a cappello” sui crinali.
Venti moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in parziale attenuazione in giornata, venti deboli orientali a levante.
Mare stirato sotto costa. Mosso al largo
Temperature pressochè stazionarie
Sulla costa previste temperature minime tra +9°C/+12°C e massime tra +11°C/+15°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +1°C/+6°C e massime tra +6°C/+10°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
vigili fuoco incendio tetto

Ventimiglia, fiamme sul tetto di una abitazione a Bevera

Cronaca

Albaro, incidente in via Rosselli, ferite due ragazze in scooter

Albaro
disperso notte Davagna

Famiglia nel bosco, morte naturale per l’uomo trovato ormai cadavere

Cronaca
ospedale Lavagna

Lavagna, iniezioni e farmaci per far dormire anziani ricoverati in ospedale

Cronaca