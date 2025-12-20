Sampierdarena, strage di specchietti nella notte, auto danneggiate

Genova – Proteste e richieste di più controlli, a Sampierdarena, dopo la brutta sorpresa avuta da diversi automobilisti che avevano parcheggiato l’auto in via Cantore e che, questa mattina hanno trovato gli specchietti retrovisori, lato marciapiede, completamente distrutti.

Decine di auto con danni anche consistenti visto che i teppisti, sembra un gruppo di ragazzi, hanno preso a calpi e bastonate i dispositivi sino a strapparli letteralmente dalla carrozzeria.

Uno dopo l’altro i proprietari delle vetture hanno fatto l’amara sorpresa ed hano affollato gli uffici di polizia e carabinieri per denunciare.

Roventi le polemiche sui social dove c’è chi propone di organizzare ronde notturne per identificare gli autori delle bravate che si ripetono con una certa frequenza e chi chiede che ci siano più controlli e più presenza delle forze dell’ordine che porterebbe ad un miglioramento della vita in tutto il quartiere. C’è poi chi si domanda a cosa servono tutte le telecamere installate in ogni angolo se poi è possibile per qualcuno danneggiare decine di auto senza che nessuno intervenga.