Ventimiglia, rinviati al 12 gennaio i lavori sulla strada di confine

Ventimiglia (Imperia) – Rinvio a dopo le festività natalizie per la chiusura per lavori della strada e delle gallerie verso il confine con la Francia.

Buone notizie per operatori turistici, pendolari e visitatori della città di confine con l’anuncio di ANAS del rinvio dell’apertura dei cantieri che provocheranno pesanti disagi nei collegamenti con la vicina Francia.

Una chiusura che aveva suscitato forti proteste e preoccupazione da parte di commercianti ed operator i turistici perché sembrava dover iniziare proprio a ridosso delle festività natalizie in cui il flusso di turisti è intenso e porta ricchezza e lavoro alla città e ai residenti che lavorano nel settore.

Le richieste di rinvio, avanzate anche dalla civica amministrazione, hanno portato alla decisione di ANAS di spostare a lunedì 12 gennaio l’apertura dei cantieri.