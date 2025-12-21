Genoa – Atalanta, scattano i disagi per Marassi con l’incubo scontri

Genova – Neppure il Natale che si avvicina risparmia ai residenti del quartiere di Marassi i disagi per la partita di pallone allo stadio Luigi Ferraris e anche oggi, domenica 21 Dicembre, alle ore 20.45 si terrà l’incontro di calcio Genoa – Atalanta.

Con la consueta e spesso tradita speranza che non si registrino scontri e atti di teppismo che coinvolgono il quartiere, questa mattina i residenti di alcune vie del quartiere si sveglieranno con la necessità di spostare l’auto dalle strade in cui scatteranno i divieti di sosta e dovranno cercarne un altro in un quartiere che già normalmente ne è carente.

Altri residenti dovranno mostrare i documenti per poter entrare ed uscire da casa e superare barriere in metallo che circondano lo stadio durante le partite “per motivi di sicurezza”.

Diverse ore prima della partita, inoltre, in zona saranno messe in atto modifiche alla viabilità e alla sosta. Sarà vietata la sosta, dalle 12.30, anche su entrambi i lati di Via Monnet.

Istituita anche un’area di parcheggio per “gli ospiti”, nel parcheggio di Interscambio di Via B. Buozzi con conseguente divieto di sosta per chi abita nella zona.

Disagi che i residenti del quartiere sottolineano ad ogni partita con la speranza che chi deve prendere decisioni sul futuro dello Stadio valuti la possibilità di trasferire altrove, in una zona più idonea e con minor impatto sul quartiere, l’intera struttura.