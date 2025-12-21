domenica 21 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenoa - Atalanta, scattano i disagi per Marassi con l'incubo scontri
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriMarassi

Genoa – Atalanta, scattano i disagi per Marassi con l’incubo scontri

Redazione Liguria
0

marassi strade bloccate stadioGenova – Neppure il Natale che si avvicina risparmia ai residenti del quartiere di Marassi i disagi per la partita di pallone allo stadio Luigi Ferraris e anche oggi, domenica 21 Dicembre, alle ore 20.45 si terrà l’incontro di calcio Genoa – Atalanta.
Con la consueta e spesso tradita speranza che non si registrino scontri e atti di teppismo che coinvolgono il quartiere, questa mattina i residenti di alcune vie del quartiere si sveglieranno con la necessità di spostare l’auto dalle strade in cui scatteranno i divieti di sosta e dovranno cercarne un altro in un quartiere che già normalmente ne è carente.
Altri residenti dovranno mostrare i documenti per poter entrare ed uscire da casa e superare barriere in metallo che circondano lo stadio durante le partite “per motivi di sicurezza”.
Diverse ore prima della partita, inoltre, in zona saranno messe in atto modifiche alla viabilità e alla sosta. Sarà vietata la sosta, dalle 12.30, anche su entrambi i lati di Via Monnet.
Istituita anche un’area di parcheggio per “gli ospiti”, nel parcheggio di Interscambio di Via B. Buozzi con conseguente divieto di sosta per chi abita nella zona.
Disagi che i residenti del quartiere sottolineano ad ogni partita con la speranza che chi deve prendere decisioni sul futuro dello Stadio valuti la possibilità di trasferire altrove, in una zona più idonea e con minor impatto sul quartiere, l’intera struttura.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria domenica 21 dicembre2025

Meteo Liguria, aumentano le nuvole, domani forte peggioramento

Cronaca
Fiume Roja Ventimiglia

Ventimiglia, rinviati al 12 gennaio i lavori sulla strada di confine

Cronaca
Sampierdarena auto danneggiate via Cantore

Sampierdarena, strage di specchietti nella notte, auto danneggiate

Cronaca
Confeugo 2024 Genova

Confeugo a Genova, fiamma alta e diritta, il 2026 sarà positivo

Cronaca