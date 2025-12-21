Genova, Cori di Natale in concerto alla chiesa di San Donato

Genova – La magia del Natale nella musica e nei canti dei cori natalizi. Appuntamento oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 16, con il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della Maddalena che tornano sul palco per il loro secondo Concerto di Natale, che si terrà in una delle chiese più affascinanti del centro storico genovese: la chiesa di San Donato, che si trova a pochi passi da piazza Matteotti e da piazza delle Erbe.

Il concerto vedrà l’esibizione congiunta di due realtà corali molto apprezzate: il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della Maddalena. Un incontro di voci che promette di emozionare il pubblico con i brani della tradizione natalizia.

A dirigere il coro e i solisti sarà Carmen Pupillo, figura di riferimento per entrambe le formazioni corali e fondatrice della Scuola di Musica Cre Artis di via San Giorgio 1, in pieno centro storico di Genova.

Pupillo ha aperto lo scorso ottobre la scuola di musica Cre Artis di Ronco Scrivia, presso la Biblioteca Marangoni di via Vittorio Veneto, dando vita a un nuovo coro che si unisce a quello del centro storico di Genova.

L’esecuzione vocale sarà impreziosita dall’accompagnamento musicale di Guido Bottaro al pianoforte.

Tra i brani che animeranno la serata natalizia, i classici White Christmas e We Wish You a Merry Christmas, ma anche le frizzanti Santa Tell Me, All I Want For Christmas is You e Winter Wonderland.

Ospite della serata sarà Rossella Pipitone, cantante della band genovese Buio Pesto. Tra i cantanti solisti che saliranno sul palco Jairo Jaimes Lopez, vincitore del Giffoni Festival Musica e Cultura 2025 nella categoria Cantautori e del Calvizzano Festival d’Autore 2025, e Christian Malzani, vincitore del Giffoni Festival Musica e Cultura 2025 nella categoria Cover.

Sul palco anche il Coro Cre Artis Junor, guidato dalla cantante Domiziana Saunders, che è stata ospite delle trasmissioni televisive Viva Rai2 e Video Box di Fiorello; Domiziana ha inoltre partecipato alla trasmissione Sogni di gloria su Rai Radio2, con Giulia Nannini.

Con il suo coro dei bambini proporrà un medley delle canzoni che fanno parte della colonna sonora del classico natalizio The Nightmare before Christmas.

I costumi di scena del concerto sono creazioni originali realizzate dalla cantante e costumista Giulia Nebbia Colomba.

L’ingresso al concerto è gratuito, con la possibilità di fare una donazione libera per sostenere le attività dei giovani cantanti e delle giovani cantanti della Scuola di Musica Cre Artis.