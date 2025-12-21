Genova, gruppo di scout disperso sul Fasce, ritrovati

Genova – Quando hanno capito che il tramonto era ormai troppo vicino e rischiavano di perdere la strada hanno coscienziosamente chiamato i soccorsi aspettando di essere aiutati a rientrare alla strada da cui provenivano. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine, ieri sera, per un gruppo di boy scout che stava ultimando una escursione sul Monte Fasce, alle spalle della città.

I ragazzi e il loro accompagnatore hanno capito che il rientro era più complesso del previsto e che andava oltre le loro possibilità e, invece di rischiare, hanno preferito chieder aiuto chiamando il numero di emergenza 112.

Grazie alla posizione GPS fornita con Whatsapp i soccorritori li hano ragguti velocemente e li hanno accompagnati sino alla strada alla luce di torce e fotocellule. Qui si è deciso d portarli in ospedale per accertarne le buone condizioni di salute e poi sono stati riconsegnati ai rispettivi genitori.