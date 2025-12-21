Imperia, grave il motociclista ferito ieri sera in via Amendola

Imperia – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure le condizioni dell’uomo di circa 40 anni coinvolto ieri sera in un brutto incidente stradale in via Amedola.

L’uomo era in sella alla moto quando si è schiantato contro un furgone in circostanze ancora da chiarire.

Un impatto violentissimo che ha procurato al motociclista un trauma cranio-facciale. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa di Imperia ma subito si è deciso di trasferire il ferito in ospedale con il servizio di eliambulanza del 118.

L’elicottero ha rasportato in codice rosso, il più grave il ferito che ora è ricoverato.

In corso la ricostruzione dell’incidente anche grazie alle riprese di alcune telecamere della zona.