domenica 21 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaImperia, grave il motociclista ferito ieri sera in via Amendola
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Imperia, grave il motociclista ferito ieri sera in via Amendola

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiImperia – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure le condizioni dell’uomo di circa 40 anni coinvolto ieri sera in un brutto incidente stradale in via Amedola.
L’uomo era in sella alla moto quando si è schiantato contro un furgone in circostanze ancora da chiarire.
Un impatto violentissimo che ha procurato al motociclista un trauma cranio-facciale. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa di Imperia ma subito si è deciso di trasferire il ferito in ospedale con il servizio di eliambulanza del 118.
L’elicottero ha rasportato in codice rosso, il più grave il ferito che ora è ricoverato.
In corso la ricostruzione dell’incidente anche grazie alle riprese di alcune telecamere della zona.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
coro cre artis natale

Genova, Cori di Natale in concerto alla chiesa di San Donato

Cronaca
bottiglie spazzatura movida

Albenga, atti vandalici, sindaco Tomatis: forze dell’ordine sotto organico

Cronaca
marassi strade bloccate stadio

Genoa – Atalanta, scattano i disagi per Marassi con l’incubo scontri

Cronaca
meteo Liguria domenica 21 dicembre2025

Meteo Liguria, aumentano le nuvole, domani forte peggioramento

Cronaca