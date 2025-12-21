Oggi è il Solstizio di Inverno, il giorno più corto dell’anno



Oggi, domenica 21 dicembre, si celebra il solstizio d’inverno ovvero il giorno più corto dell’anno. Il sole, oggi, tramonta alle 16:03 ora italiana, segnando l’inizio ufficiale dell’inverno astronomico nell’emisfero boreale.

Nel solstizio d’inverno si registra il giorno con il minor numero di ore di luce e la notte più lunga dell’anno, con il Sole che raggiunge lo zenit lungo il Tropico del Capricorno.

Contrariamente a quanto si è soliti credere il solstizio d’inverno non cade sempre nella stessa data del calendario, ma può variare tra il 20 e il 23 dicembre.

Non è una coincidenza che il Natale cada in prossimità del solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno. Da quel momento in poi, infatti, le giornate diventano più lunghe e anticamente si celebrava la festa del Sol invictus, il sole che “risorge” aumentando ogni giorno la propria “forza” allungando le giornate e permettendo la rinascita della Natura.