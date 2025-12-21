domenica 21 Dicembre 2025
Sestri Ponente, ancora proteste per il semaforo in via Merano

coda via MeranoGenova – Non si placano ed anzi si intensificano le proteste e le lamentele per le modifiche alla viabilità in via Merano, a Sestri Ponente. Gli interventi recentemente realizzati all’altezza della Coop stanno creando disagi e pesanti rallentamenti.
Sulla vicenda è intervenuto anche l’ex assessore alla polizia locale Sergio Antonio Gambino.
“Continuano ad arrivarmi – spiega Gambino – numerose segnalazioni sulla situazione del traffico che, da giorni, interessa Via Merano e coinvolge anche Via Puccini.
Il problema è particolarmente critico in questo periodo di shopping natalizio: molti cittadini stanno evitando di recarsi a Sestri Ponente proprio per il timore di dover affrontare, al ritorno, code interminabili”.
L’ex assessore ricorda che “come amministrazione uscente avevamo individuato nella realizzazione di una rotonda la soluzione più efficace per garantire una migliore fluidità del traffico. Successivamente, con la Giunta Salis, è intervenuta Coop, proponendo a proprie spese una soluzione alternativa. I risultati, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti”.
Secondo Gambio, aA questo punto è lecito chiedersi:
“quando l’assessore competente, insieme agli uffici, intenderà effettuare un sopralluogo sul posto per valutare concretamente la situazione e individuare interventi in grado di mitigare i disagi che i cittadini stanno subendo?”

