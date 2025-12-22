Addio a Carla Morando, tra le prime pallanuotiste italiane

Recco (Genova) – Addio a Carla Morando, vedova Viganò, tra le prime giocatrici di pallanuoto italiane. Istruttrice di nuoto e nuoto sincronizzata per generazioni di bambini e bambine e amatissima nel borgo marinaro di Camogli, nel levante genovese dove si era trasferita da adolescente, nel dopoguerra.

Tra le prime italiane a giocare a pallanuoto, Carla Morando faceva parte della prima squadra femminile della Rari Nantes, giovanissima sposa il pallanuotista milanese, Arturo “Pierino” Vigano che era stato ingaggiato dalla Rari Nantes Camogli che ha poi conquistato il primato italiano nel 1957.

I funerali di Carla Morando, per volontà dei familiari, si terranno in forma strettamente privata.