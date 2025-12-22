Foce, prende a martellate la vetrina di un negozio, arrestato

Genova – Ha tentato di rompere la vetrina di un negozio, con un martello ma è stato sorpreso e arrestato dalla polizia.

E’ successo nella notte, alla Foce, in corso Guglielmo Marconi dove un ragazzo di 21 anni ha distrutto una vetrata per poi entrare nel negozio a rubare.

L’allarme è entrato silenziosamente in azione così gli agenti sono arrivati davanti al negozio mentre il giovane era ancora impegnato a cercare oggetti e cose di valore da rubare.

Gli agenti di una volante del Commissariato San Fruttuoso, intervenuti rapidamente in soccorso dell’addetto alla sicurezza, sono riusciti in breve tempo a rintracciare e bloccare il 21enne che si era dato alla fuga, trovandolo ancora in possesso del martelletto usato poco prima.