Genova, abbandono di rifiuti: 982 sanzioni dall’inizio dell’anno

Genova – Lo scorso 19 dicembre si è conclusa l’attività di indagine condotta dagli agenti della polizia locale in merito all’abbandono di rifiuti. Grazie all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, due persone sono state individuate per due illeciti che si sono verificati in via Geirato e in via Trossarelli tra il 6 e il 14 dicembre. Entrambi i trasgressori sono stati multati con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.

Dal 1° gennaio di quest’anno ad oggi sono state elevate 982 sanzioni amministrative in materia di rifiuti, di cui 377 per abbandono ingombranti e 605 per abbandono di rifiuti generici. Inoltre, sono state presentate 60 denunce per discariche abusive/abbandoni.

«L’abbandono illecito dei rifiuti è un comportamento incivile che danneggia il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini – dichiara l’assessora alla Polizia locale Arianna Viscogliosi – La polizia locale prosegue con determinazione l’attività di controllo e contrasto, anche attraverso l’utilizzo delle telecamere, che si stanno dimostrando uno strumento fondamentale per individuare i responsabili. I numeri delle sanzioni elevate dall’inizio dell’anno rappresentano un segnale chiaro: le regole esistono, vengono fatte rispettare e valgono per tutti. Genova merita di essere una città pulita e ordinata».

