Genova, arresto cardiaco per strada, salvato da un medico di passaggio

Genova – Si è sentito male per strada, mentre camminava in via Assarotti ed in breve è andato in arresto cardiaco e sarebbe quasi certamente morto se non fosse per un medico che passava in zona e che ha sentito le urla dei passanti ed è subito accorso. Il medico ha iniziato le manovre di rianimazione e grazie a quelle, dopo quasi un’ora di massaggio cardiaco e respirazione artificiale, ha fatto riprendere l’uomo che è stato trasportato in ospedale.

Una manovra di rianimazione record e salva vita quella praticata questo pomeriggio, intorno alle 16:45 da un medico che ha strappato alla morte un pensionato che camminava in via Assarotti.

L’uomo è stato visto accasciarsi a terra senza un lamento e fortunatamente i titolari di una vicina farmacia hanno notato l’accaduto ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese del distaccamento Carignano.

Nel frattempo i passanti hanno cercato di soccorere la persona che ha rapidamente perso conoscenza andando in arresto cardiaco, probabilmente per una crisi cardiaca.

Fortunatamente un medico che passava dalla zona ha iniziato immediatamente le manovre rianimatorie sino all’arrivo dei soccorsi.

L’equipaggio, giunto in pochi minuti unitamente all’automedica Golf 1, dopo quasi un’ora di rianimazione cardio-polmonare è riuscito a ripristinare il ritmo cardiaco.

L’uomo è stato quindi intubato e trasferito in codice rosso presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino, ove è giunto non ancora cosciente ma con parametri discreti; è stato subito condotto in sala rianimazione e sottoposto a trattamenti.

Sul posto anche la Polizia Locale per la viabilità