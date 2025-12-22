lunedì 22 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, condannato portuale che aiutò colleghi a far uscire coca dal Porto
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarenaNotizie in evidenza

Genova, condannato portuale che aiutò colleghi a far uscire coca dal Porto

Redazione Liguria
0

palazzo di Giustizia Tribunale GenovaGenova – Dovrà scontare in carcere una condanna a sei anni di reclusione Maurizio Sciotto, il portuale genovese finito nei guai perché accusato di aver aiutato due suoi colleghi a portare fuori dal Terminal Spinelli ben 145 chilogrammi di cocaina purissima.
Secondo le ipoteesi investigative il portauale avrebbe fornito supporto logistico per un traffico internazionale di droga che importava cocaina dal sud america, via nave, per poi essere recuperata da personale compiacente che la portava all’esterno dell’area portuale dove veniva poi consegnata agli anelli successivi della banda.
Sciotto ha beneficiato dello sconto di pena che viene concesso a chi patteggia la pena, inizialmente quantificata in otto anni.
L’operazione anti droga risale al febbraio 2024, quando i carabinieri del nucleo investigativo, in collaborazione con la guardia di finanza, bloccarono un’auto in uscita dal Termial Spinelli con a bordo altri due portuali, Federico Pinna (49 anni) e Cosimo Spampinato (59 anni) condannati a 13 e 8 anni per aver cercato di far uscire dallo scalo portuale genovese i 145 chili di cocaina.
La sostanza stupefacente era arrivata in 4 borsoni nascosti in un carico di scatolette di tonno dall’Ecuador e all’epoca era stato calcolato un valore di oltre 7 milioni di euro una volta rivenduta sul mercato al dettaglio.
Il portuale condannato oggi, secondo l’accusa, avrebbe offerto assistenza ai colleghi accompagnandoli sul posto, fornendo pass per entrare e uscire e addirittura aveva fornito degli adesivi per far sembrare l’auto sulla quale avrebbero viaggiato i due complici come una vettura di una società risultata estranea ai fatti.
A tradire i tre una chat intercettata nella quale si parlava in codice del carico ma anche le conversazioni di uno di loro con la fidanzata nella quale parlava di macchine e viaggi e acquisti di una certa rilevanza e ben lontani dalle possibilità economiche di un lavoratore del porto.
I sospetti avevano guidato gli investigatori a stringere le intercettazioni sul gruppo sino a capire che un carico era in arrivo e avrebbe fruttato ai tre un mucchio di soldi.
Per loro invece si sono spalancate le porte del carcere.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Rifiuti ingombranti abbandonati Pra'

Genova, abbandono di rifiuti: 982 sanzioni dall’inizio dell’anno

Cronaca
coda autostrada A10

Autostrade, incidente in A10: una donna ferita e traffico in tilt

Cronaca
Metropolitana Genova nuovo treno

Metropolitana Genova, le nuove date di ripresa e termine dei lavori

Cronaca
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, incidente in corso Sardegna: un ferito all’ospedale

Cronaca