lunedì 22 Dicembre 2025
Genova, da gennaio attivi due nuovi autovelox in via Pra’: ecco dove

Redazione Liguria
immagine d’archivio

Genova – Saranno attivi a partire dal prossimo mercoledì 7 gennaio i due autovelox fissi per il controllo della velocità installati in via Pra’, nel ponente di Genova.
Nei tratti di strada in questione è in vigore il limite massimo di 50km/h e l’intervento ha come obiettivo quello di rafforzare la prevenzione dei sinistri stradali e di migliorare le condizioni di sicurezza dei residenti e di coloro che percorrono con un mezzo pubblico o privato una delle strade notoriamente più trafficate del ponente cittadino.
I due dispositivi verranno installati a notevole distanza tra loro: il primo in prossimità del civico 1A, il secondo del civico 70.
