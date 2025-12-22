Genova, da gennaio attivi due nuovi autovelox in via Pra’: ecco dove

Genova – Saranno attivi a partire dal prossimo mercoledì 7 gennaio i due autovelox fissi per il controllo della velocità installati in via Pra’, nel ponente di Genova.

Nei tratti di strada in questione è in vigore il limite massimo di 50km/h e l’intervento ha come obiettivo quello di rafforzare la prevenzione dei sinistri stradali e di migliorare le condizioni di sicurezza dei residenti e di coloro che percorrono con un mezzo pubblico o privato una delle strade notoriamente più trafficate del ponente cittadino.

I due dispositivi verranno installati a notevole distanza tra loro: il primo in prossimità del civico 1A, il secondo del civico 70.

