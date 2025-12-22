Genova, dopo gli scontri rimossi i parcheggi in via Monnet prima di Genoa-Atalanta

Genova – Dopo gli scontri e le tensioni precedenti alla partita tra Genoa ed Inter che hanno portato all’arresto di cinque ultrà rossoblù, in occasione della sfida tra il Grifone e l’Atalanta di ieri sono state rafforzate le misure di sicurezza intorno allo stadio Ferraris.

Oltre ad un notevole schieramento di forze dell’ordine e ad un visibile aumento di camionette della Polizia presenti nella zona intorno all’impianto sportivo, è stata temporaneamente modificata anche la disposizione dei parcheggi.

I posteggi nel tratto di via Jean Monnet compreso tra il ponte Gerolamo Serra e via Francesco Cali sono stati rimossi sia per le auto che per le moto, con le conseguenti proteste da parte dei residenti – che già ogni settimana devono fare i conti con i disagi causati dalle partite, come la rimozione di alcuni parcheggi – ma anche degli stessi frequentatori dello stadio.

I parcheggi rimossi sono stati quelli nella zona degli scontri di domenica 14 dicembre. Proprio alcuni mezzi – una moto, una macchina e un furgoncino – che si trovavano in sosta nell’area in questione avevano preso fuoco durante le violenze.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]