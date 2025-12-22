lunedì 22 Dicembre 2025
Genova, dopo gli scontri rimossi i parcheggi in via Monnet prima di Genoa-Atalanta

Parcheggi via MonnetGenova – Dopo gli scontri e le tensioni precedenti alla partita tra Genoa ed Inter che hanno portato all’arresto di cinque ultrà rossoblù, in occasione della sfida tra il Grifone e l’Atalanta di ieri sono state rafforzate le misure di sicurezza intorno allo stadio Ferraris.
Oltre ad un notevole schieramento di forze dell’ordine e ad un visibile aumento di camionette della Polizia presenti nella zona intorno all’impianto sportivo, è stata temporaneamente modificata anche la disposizione dei parcheggi.
I posteggi nel tratto di via Jean Monnet compreso tra il ponte Gerolamo Serra e via Francesco Cali sono stati rimossi sia per le auto che per le moto, con le conseguenti proteste da parte dei residenti – che già ogni settimana devono fare i conti con i disagi causati dalle partite, come la rimozione di alcuni parcheggi –  ma anche degli stessi frequentatori dello stadio.
I parcheggi rimossi sono stati quelli nella zona degli scontri di domenica 14 dicembre. Proprio alcuni mezzi – una moto, una macchina e un furgoncino – che si trovavano in sosta nell’area in questione avevano preso fuoco durante le violenze.
