Genova, lasciata dall’amante tappezza il club di tennis delle loro lettere

tennis, racchetta, pallineGenova – Lasciata dall’uomo sposato di cui era stata l’amante aveva pensato di vendicarsi tappezzando il club di tennis che frequentava con l’ex delle lettere d’amore e le foto scattate dalla coppia durante la loro storia d’amore. Non contenta aveva iniziato a perseguitare la rivale comparendo nei luoghi che frequentava e apostrofandola con l’insulto “sei una putt..na”.
Un’attività persecutoria che aveva spinto la donna a sporgere denuncia con il marito per far condannare l’ex amante per stalking.
Un’accusa che, però, il Tribunale non ha accolto trasformando l’ipotesi di reato in “molestie semplici” anche a seguito di una lettera di scuse che la donna ha fatto pervenire alla ex rivale.
La donna protagonista delle molestie è stata però anche ammonita a non ripetere più la condotta molesta per non incorrere in altre e più severe punizioni.

