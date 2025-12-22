lunedì 22 Dicembre 2025
La Spezia, deve scontare 5 anni di carcere, fermato dalla polizia

polizia La SpeziaLa Spezia – Doveva scontare 5 anni e mezzo di carcere per un cumulo di pene per reati contro il patrimonio ma circolava tranquillamente per la città. La Squadra Volante della Questura spezzina ha eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nei confronti di un 50enne, che dovrà espiare la pena della reclusione di anni 5 e mesi 5 a seguito di un cumulo di pene derivante dalla commissione di reati contro il patrimonio.
Nella serata di domenica la Polizia di Stato ha arrestato anche una donna per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.
La donna per sottrarsi ad un controllo da parte degli operatori, li aggrediva fisicamente e li colpiva ripetutamente, provocando lesioni a due poliziotti. L’arresto è stato convalidato questa mattina dall’Autorità Giudiziaria.

