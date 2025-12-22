Maltempo Liguria, prolungata l’Allerta Meteo Gialla per neve

Liguria – Arpal prolunga l’allerta gialla per neve sulle zone interne di A (Ponente) e su D (Versanti padani di ponente) fino alle 9:00 di domani martedì 23 dicembre.

Il passaggio di una precipitazione sulla Liguria porterà precipitazioni diffuse dal pomeriggio odierno alla mattinata di domani, con cumulate areali significative sul Ponente (zone A e D) nella giornata odierna, alle quali domani si aggiungono le cumulate areali significative anche sul centro della regione (zone A, B e D).

La precipitazione assumerà carattere nevoso sul centro-ponente, con possibili deboli nevicate in quota in mattinata, che andranno intensificandosi dalle ore centrali: si attendono nevicate moderate nell’interno del Ponente (zona D e interno di A) su zone non sensibili fino alla mattina di domani, deboli nevicate potranno interessare il tracciato autostradale della A6.

Andando più in dettaglio, la quota neve è prevista in calo fino a circa 1000-1200 m sui rilievi di A con nevicate fino a moderate e insistenti tra la serata e le prime ore della notte; quota neve fino a 600-800 m su D, dove sull’autostrada A6 si potranno osservare nevicate deboli.

Sul resto della regione sono previste deboli piogge sparse, in particolare dal tardo pomeriggio odierno.

Le precipitazioni saranno accompagnate da venti da Nord tra forti e di burrasca anche rafficati.

Nel corso della mattinata di domani ci sarà una progressiva attenuazione delle precipitazioni, tuttavia si attende una ripresa delle precipitazioni, anche nevose a bassa quota sul Ponente, nella giornata di mercoledì 24.

Dal 26 dicembre lo scenario meteorologico più probabile descrive una rimonta anticiclonica con assenza di precipitazioni che dovrebbe durare almeno fino alla fine dell’anno.

