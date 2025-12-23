Genova, grave incidente a Sampierdarena, tre feriti

Genova – Grave incidente, nella notte, alla rotonda di via Pieragostini, a Sampierdarena. Una vettura inseguita dalla polizia ha imboccato a tutta velocità la rotonda speronando un’auto che stava sopraggiungendo. Tre le persone ferite nell’impatto, violentissimo, tra le due vetture.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 della scorsa notte al termine di un inseguimento da parte delle forze dell’ordine di una vettura che ha cercato di sottrarsi a controlli.

Alla vista delle divise, infatti, la vettura avrebbe accelerato invece di fermarsi ed è nato un inseguimento che si è concluso con l’incidente.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte e li hanno affidati alle ambulanze.

Due feriti sono state trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi e una terza persona è stata trasferita all’ospedale Galliera.

Fortunatamente, nonostante l’impatto molto violento, nessuno dei feriti risulta in pericolo di morte.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte della polizia locale e l’accertamento del motivi per cui l’auto non si è fermata all’alt della polizia ed è invece fuggita a tutta velocità.