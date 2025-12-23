martedì 23 Dicembre 2025
Genova, box a fuoco a Borgoratti: strada chiusa e soccorsi sul posto

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nel pomeriggio odierno, martedì 23 dicembre, nei pressi di via Cei nel quartiere genovese di Borgoratti. Qui un box con dentro una macchina e alcuni motorini ha preso fuoco, con fiamme e e fumo ben visibili da diversi metri di distanza.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Al momento non si hanno ulteriori notizie in merito a persone rimaste ferite o intossicate nel rogo.
Inoltre, gli agenti della polizia locale hanno messo in sicurezza l’area chiudendo la strada all’altezza del civico 39. Questo ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico nella zona, con rallentamenti che si segnalano anche lungo le vie limitrofe.
