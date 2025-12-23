Genova, idraulico chiamato per riparazione trova una bomba in un sottotetto

Genova – Chiamato per un guasto ad una tubazione nel sottotetto di un palazzo ha scoperto una bomba, probabile residuato bellico, in ottimo stato di conservazione. Curioso ritrovamento per un artigiano chiamato per una urgenza in un elegante quartiere di Albaro. L’uomo è salito nel sottotetto per cercare il guasto e muovendo del materiale ha trovato una granata di fabbricazione russa, evidentemente nascosta da qualcuno.

Il ritrovamento è avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le 16 in un palazzo di via Albaro, nell’omonimo quartiere genovese.

Il ritrovamento ha causato qualche momento di comprensibile preoccupazione e poi è stato chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato i vigili del fuoco, le ambulanze di supporto per eventuale necessità ma soprattutto gli artificieri che hanno prelevato in sicurezza l’ordigno e lo hano portato via.

La bomba è quasi certamente una granata di probabile fabbricazione russa di circa venti centimetri, risalente verosimilmente alla seconda guerra mondiale.

Indagini in corso per stabilire come abbia fatto a finire nel sottotetto del palazzo e se vi sia un “proprietario”.