Allerta Gialla per neve sino alle 9 in Liguria

Proseguirà sino alle 9 di oggi, martedì 23 dicembre 2025, l’Allerta Gialla per neve diramata ieri da Arpal e prolungata in serata.

L’allerta interessa le zone interne di A (Ponente) e su D (Versanti padani di ponente)

Le precipitazione nevose sono attese sul centro-ponente, con possibili deboli nevicate in quota in mattinata, che andranno intensificandosi dalle ore centrali: si attendono nevicate moderate nell’interno del Ponente (zona D e interno di A)

Deboli nevicate potranno interessare il tracciato autostradale della A6 Savona – Torino.

Sul resto della regione sono previste deboli piogge sparse

Le precipitazioni saranno accompagnate da venti da Nord tra forti e di burrasca anche rafficati.

Nel corso della mattinata ci sarà una progressiva attenuazione delle precipitazioni, tuttavia si attende una ripresa delle precipitazioni, anche nevose a bassa quota sul Ponente, nella giornata di mercoledì 24.

Dal 26 dicembre lo scenario meteorologico più probabile descrive una rimonta anticiclonica con assenza di precipitazioni che dovrebbe durare almeno fino alla fine dell’anno.

