Meteo Liguria, maltempo e pioggia, neve sui rilievi

La nuova perturbazione di origine atlantica sta interessando la Liguria dalla serata di ieri portando maltempo e precipitazioni anche molto consistenti sulla nostra regione.

Resta in vigore l’Allerta Gialla per nevicate sui rilievi e sui versanti padani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 23 dicembre 2025:

Prosegue il maltempo sulla Liguria: picco precipitativo nell’interno di ponente nella notte trascorsa a carattere nevoso sopra gli 8-900m sulle Alpi Liguri e Bormida Occidentale, localmente più basso in concomitanza con le precipitazioni più intense.

Possibile estensione delle nevicate nella parte orientale della Val Bormida, limitatamente alla zona compresa tra Ceva ed Altare: prestare attenzione se in viaggio in quelle zone. Neve anche sulle cime Avetane, sopra i 1200-1300m.

Pioggia sul resto della regione almeno fino a metà giornata, con i massimi sempre sul centro-ponente.

Nel corso del pomeriggio, generale calo dell’intensità delle precipitazioni, ma situazione comunque instabile che porterà rovesci diffusi alternati a fasi più asciutte.

Vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato occidentale, con raffiche localmente superiori ai 70-80 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 80-90 km/h al largo delle coste Savonesi ed Imperiesi. Moderati da N-NE a Levante per tutto il corso della giornata.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo, agitato al largo delle coste Imperiesi.

Temperature stazionarie.

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+13°C e massime tra +10°C/+16°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+7°C e massime tra +4°C/+11°C.