Altare, auto in fiamme vicino al casello dell’autostrada A6 Savona-Torino

incendio auto altare savona Altare (Savona) – Momenti di apprensione, attorno alla mezzanotte lungo la strada Provinciale SP29, a pochi passi dallo snodo autostradale.
Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme proprio nei pressi della rotonda che regola l’ingresso al casello della A6 Torino-Savona.
​L’allarme è scattato intorno alle ore 24:00. Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte che ha provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse propagarsi alla vegetazione circostante o coinvolgere altri veicoli.
​Insieme ai vigili del fuoco, sono giunti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte che hanno gestito la viabilità della zona interessata.
Non risultano feriti.

