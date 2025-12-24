Genova, incidente a Pegli: motociclista trasportato all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato nella notte in via Argentina, nel quartiere genovese di Pegli, dove una moto e una macchina si sono scontrate in una dinamica ancora in fase di accertamento.

Come spesso succede in queste situazioni, ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote. Si tratta di un motociclista di 25 anni, che ha riportato alcune ferite agli arti inferiori e un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno soccorso e trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino di Genova.

Inoltre, sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno avviato i rilievi necessari a chiarirne la dinamica.

