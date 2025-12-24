Genova, prende a pugni e testate i carabinieri che l’avevano soccorso: denunciato

Genova – Un giovane di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo quanto successo nella notte di domenica tra le strade genovesi.

Una pattuglia di passaggio ha notato il 25enne steso a terra, i militari si sono avvicinati per verificare le sue condizioni e hanno riscontrato un evidente stato di ebrezza.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, il cui intervento era stato avvallato dallo stesso giovane, che però alla loro vista ha iniziato a dare in escandescenze e ha tentato la fuga.

Bloccato dai carabinieri, ha inveito nei loro confronti arrivando a colpirli con pugni e testate, riuscendo a ferire un maresciallo. L’uomo è stato fermato e denunciato: dovrà rispondere delle accuse di violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

Sia l’aggressore che il carabinieri ferito sono stati presi in cura dai militi del 118 e trasportati all’ospedale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]