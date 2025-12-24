Imperia, vigili del fuoco portano doni di Natale ai bambini ricoverati

Imperia – Il Babbo Natale dei Vigili del Fuoco ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria all’ospedale di Imperia, portando gioia e regali grazie alla collaborazione con l’associazione “Il Cuore di Martina”.

Insieme a Zoe, la golden retriever di 10 anni dell’unità cinofila del comando di Imperia, i pompieri sono entrati nel reparto suscitando grade curiosità e gioia e hanno salutato tutti portando regali e l’affetto incontenibile della cagnolina mascotte del gruppo.

Tante le domane, i sorrisi e gli sguardi incuriositi dei piccoli pazienti del reparto che per qualche ora si sono distratti da preoccupazione e sofferenza per momenti di gioia e spensieratezza.