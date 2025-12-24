mercoledì 24 Dicembre 2025
Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi per la vigilia di Natale

Redazione Liguria
meteo Liguria mercoledì 24 dicembre 2025Correnti d’aria più fredda proveienti da nord-est più fredde iniziano ad arrivare sul Nord Italia mentre una depressione centrata sul Tirreno determina ancora una fase di maltempo sulla Liguria.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025:
ancora tempo perturbato su tutta la regione. Al mattino ancora deboli precipitazioni sull’appennino orientale e sulle Alpi Liguri, a carattere nevoso sopra gli 8-900m sulle Alpi Liguri e Bormida Occidentale, sopra i 1000m in Val d’Aveto.
Nel pomeriggio intensificazione dei fenomeni nevosi su Alpi Liguri e Val Bormida, quota neve in calo in Val d’Aveto. Possibili deboli piovaschi sulla costa savonese.
Vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato occidentale, con raffiche localmente superiori ai 70-80 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 80-90 km/h nel pomeriggio nelle aree interne del Tigullio
Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo, agitato al largo delle coste Imperiesi.
Temperature minime stazionarie, massime in calo
Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +8°C/+13°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +2°C/+7°C e massime tra +4°C/+9°C.

