Autostrade, code per lavori in A7: traffico bloccato verso Genova

Genova – Anche nel weekend dopo le festività natalizie non mancano i disagi lungo le Autostrade genovesi, in particolar modo sull’A7 Genova-Milano dove da mesi i fanno i conti con i restringimenti di carreggiata che durano per diversi chilometri e che obbligano il traffico a scorrere su un’unica corsia per senso di marcia, con notevoli problematiche soprattutto quando avvengono incidenti o dei mezzi si trovano in avaria.

Anche questa mattina si registrano problematiche alla circolazione: il traffico risulta bloccato con lunghe code sia nel tratto compreso tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia che in quello tra Busalla e Genova Bolzaneto.

In questo periodo di festività natalizie è stato programmato un alleggerimento dei cantieri lungo le Autostrade liguri che è scattato lo scorso weekend ma che non ha riguardato i cantieri sull’A7, dove si continuano a registrare disagi.

