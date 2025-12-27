Genova, rapina nella pasticceria del centro storico, un ferito

Genova – E’ entrato nella pasticceria di vico dei Castagna ed ha intimato di consegnare l’incasso alla dipendente che si trovava nel locale. Per cercare di arraffare il denaro il più velocemente possibile il rapinatore ha strattonato e spinto la persona che è rimasta ferita.

La rapina è avvenuta intorno alle 14 ed è intervenuta sul posto la Croce Bianca Genovese che ha soccorso la donna ferita e l’ha trasportata all’ospedale Galliera.

Il rapinatore è riuscito a fuggire ed è ricercato

Sul posto anche i carabinieri che avrebbero poi fermato una persona.