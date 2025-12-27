Pieve Ligure, anziano cade sugli scogli, è grave

Pieve Ligure (Genova) – Un malore o un passo falso e un anziano di 80 anni è caduto sugli scogli dello Scalo Torre, sulla costa di Pieve Ligure, nel levante genovese. Momeenti di paura per il pensionato che è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all’ospedale San Martino con brutte ferite che hanno fatto scattare il codice rosso, il più grave.

L’uomo avrebbe fatto un volo di alcuni metri sulla scogliera riportando diverse gravi lesioni.

In corso le indagino per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Non è chiaro se l’anziano sia caduto per un malore o se si fosse avventurato sugli scogli per qualche motivo.

Fortunatamente erano presenti delle persone che lo hanno visto cadare e hanno subito chiamato i soccorsi.