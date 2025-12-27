sabato 27 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaPieve Ligure, anziano cade sugli scogli, è grave
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Pieve Ligure, anziano cade sugli scogli, è grave

Redazione Liguria
0

elicottero vigili del fuocoPieve Ligure (Genova) – Un malore o un passo falso e un anziano di 80 anni è caduto sugli scogli dello Scalo Torre, sulla costa di Pieve Ligure, nel levante genovese. Momeenti di paura per il pensionato che è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all’ospedale San Martino con brutte ferite che hanno fatto scattare il codice rosso, il più grave.
L’uomo avrebbe fatto un volo di alcuni metri sulla scogliera riportando diverse gravi lesioni.
In corso le indagino per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.
Non è chiaro se l’anziano sia caduto per un malore o se si fosse avventurato sugli scogli per qualche motivo.
Fortunatamente erano presenti delle persone che lo hanno visto cadare e hanno subito chiamato i soccorsi.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
neve monte beigua

Curiosi sul Beigua per la neve, strada bloccata dalle auto senza...

Cronaca
spazzatura rifiuti bidoni pieni Genova

Genova, bidoni pieni e rifiuti per strada: diversi episodi in città

Cronaca

Autostrade, code per lavori in A7: traffico bloccato verso Genova

Cronaca
Fernanda Contri

Morta Fernanda Contri, 90 anni, prima giudice donna della Corte Costituzionale

Cronaca