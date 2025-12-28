domenica 28 Dicembre 2025
Addio a Brigitte Bardot, aveva 91 anni
Notizie NazionaliMondo

Addio a Brigitte Bardot, aveva 91 anni

Redazione Liguria
Brigitte BardotParigi (Francia) – Il mondo del Cinema e dell’ambientalismo in lutto per la morte di Brigitte Bardot, l’indimenticabile attrice francese, protagonista di film che resteranno nella storia.
Brigitte Bardot aveva 91 anni e da tempo aveva diversi problemi di salute.
Nel pieno del successo aveva abbandonato la vita pubblica per ritirarsi nella sua proprietà vicino Saint Tropez, in costa azzurra, dove viveva con i suoi animali.
Paladina dell’ambientalismo, Bardot ha sempre sostenuto campagne di soccorso per gli animali con il suo patrimonio personale ed aveva più volte ripetuto di preferire gli animali a tanta gente che aveva conosciuto.

