domenica 28 Dicembre 2025
Meteo Liguria, ancora bel tempo e temperature in aumento

Redazione Liguria
0

meteo Liguria domenica 28 dicembre 2025Il campo di alta pressione a Nord delle Alpi protegge la Liguria dall’arrivo di perturbazioni e porta condizioni di tempo stabile sul Nord-Ovest Italiano e temperature in aumento.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 28 dicembre 2025:
Giornata soleggiata su tutto il territorio regionale. Qualche velatura, tuttavia, transiterà sull’estremo Ponente tra tarda nottata e prima mattinata.
Venti in mattinata deboli variabili. In rinforzo pomeridiano dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente costiero.
Mare generalmente poco mossi fino a sera. Stirati sotto costa e molto mossi al largo a partire dalla tarda serata.
Temperature in aumento, specie in quota, ove sussisterà un elevato rischio valanghe.
Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+11°C e massime tra +12°C/+16°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+3°C e massime tra +7°C/+15°C.

