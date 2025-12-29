Alassio, biker cade sul sentiero Vipera e resta ferito, interviene l’elicotttero

Alassio (Savona) – Ancora un intervento di soccorso, nella tarda mattinata di oggi sulle alture di Alassio, lungo il sentiero “Vipera”, per un biker rimasto infortunato durante la percorrenza del tracciato.

Per cause ancora da accertare il biker ha perso il controllo della bicicletta ed è finito fuori strada con una brutta caduta nella quale ha riportato diverse lesioni.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga, che ha operato in collaborazione con il Soccorso Alpino.

Considerata la zona impervia, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 157 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Genova, che ha provveduto al recupero dell’infortunato.

Il biker è stato successivamente trasportato all’ospedale Santa Corona per le cure del caso.