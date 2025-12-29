lunedì 29 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaAutostrade, incidente in A10 nel primo pomeriggio: traffico in tilt
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Autostrade, incidente in A10 nel primo pomeriggio: traffico in tilt

Redazione Liguria
0

Coda A10Pietra Ligure (Savona) – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia. E’ avvenuto nel tratto compreso tra Finale Ligure e Pietra Ligure, lungo la carreggiata che viaggia in direzione Francia.
Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica del sinistro stradale, ma dalle prime informazioni non si sarebbero registrate persone ferite in modo grave. La persona coinvolta avrebbe rifiutato il trasporto all’ospedale.
Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno gestito le ripercussioni sulla viabilità. Al momento si registrano circa quattro chilometri di coda in direzione ponente, con decine tra auto e mezzi pesanti incolonnati nel traffico.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Silvia Salis

Caso Hannoun, sindaca Salis risponde alle accuse e minaccia querele

Cronaca
truffa telefonica falsi esami

Genova, sms truffa per prenotazioni salute, allarme di Genova Inclusiva

Cronaca
Viganotti cioccolateria Genova

Genova, rapina alla pasticceria Viganotti: arrestato un uomo

Cronaca
Elicottero vigili del fuoco

Alassio, biker cade sul sentiero Vipera e resta ferito, interviene l’elicotttero

Cronaca