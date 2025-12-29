Autostrade, incidente in A10 nel primo pomeriggio: traffico in tilt

Pietra Ligure (Savona) – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia. E’ avvenuto nel tratto compreso tra Finale Ligure e Pietra Ligure, lungo la carreggiata che viaggia in direzione Francia.

Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica del sinistro stradale, ma dalle prime informazioni non si sarebbero registrate persone ferite in modo grave. La persona coinvolta avrebbe rifiutato il trasporto all’ospedale.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno gestito le ripercussioni sulla viabilità. Al momento si registrano circa quattro chilometri di coda in direzione ponente, con decine tra auto e mezzi pesanti incolonnati nel traffico.

