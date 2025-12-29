lunedì 29 Dicembre 2025
Cairo Montenotte, salvata una volpe ferita

Volpe Cairo MontenotteCairo Montenotte (Savona) – Hanno trovato una giovane volpe che sembrava ferita nei garage ed hanno chiamato i volontari dell’Enpa per soccorrerla. E’ successo in un complesso dove l’animale ha probabilmente cercato rifugio dopo un brutto incidente stradale.
Si tratta di una giovane femmina che, spaventata e ferita, si era rifugiata all’interno di alcuni garage a Cairo Montenotte, cercando probabilmente un riparo e un po’ di sicurezza.
Un volontario di Enpa Savona è intervenuto subito, riuscendo a soccorrerla e a portarla immediatamente dal veterinario.
La visita ha evidenziato problemi a deambulare per un probabile problema alle zampe posteriori e l’esame radiografico non ha mostrato fratture di rilievo, ma si sospetta una contusione a livello della regione coxo-femorale, verosimilmente dovuta a impatto con una vettura o un mezzo stradale.
Sono inoltre presenti diverse ferite e microfratture alle dita delle zampe posteriori, segni evidenti del trauma subito.
La giovane volpe è ora al sicuro, sotto cure veterinarie e costante monitoraggio. Il percorso sarà delicato, ma il personale di Enpa Savona farà tutto il possibile per offrirle una possibilità di recupero e ridarle la libertà.
Chi desidera supportare l’Enpa e aiutare nella cura degli animali può usare questo link

