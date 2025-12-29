lunedì 29 Dicembre 2025
Genova, la sindaca Salis in udienza in Vaticano con Papa Leone XIV

Redazione Liguria
0

Salis incontro Papa LeoneCittà del Vaticano – Questa mattina la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato all’udienza privata con Papa Leone XIV che si è tenuta in Vaticano. All’incontro hanno partecipato tutti i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle Anci regionali.
“Stamattina in udienza privata in Vaticano con Papa Leone XIV – ha scritto il primo cittadino genovese sui suoi profili social -, organizzata da Anci per tutti i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e per i presidenti delle Anci regionali. Una grande emozione poter incontrare e ascoltare papa Leone. Accolgo con grande impegno l’invito che il papa ha fatto a noi sindaci a ‘diventare maestri di dedizione al bene comune'”, ha concluso.
——————————————————————————————————
