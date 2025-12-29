Genova, sms truffa per prenotazioni salute, allarme di Genova Inclusiva

Genova – Messaggi sms inviati alle famiglie con false comunicazioni per esami medici e prenotazioni che “svuotano” il credito telefonico dei cellulari. A segnalarli, mettendo in allerta i genovesi ed in particolare chi ha purtroppo a che fare con esami e cure mediche, l’associazione Genova Inclusiva.

Le comunicazioni circolano in particolare su numeri telefonici di persone con disabilità e dunque più fragili nel pericolo di cadere nella trappola.

Chi compone il numero indicato si vede svuotare rapidamente il plafond della ricarica telefonica o addebitare grosse cifre se chiama con un telefono fisso.

“Truffare è un atto indegno – denuncia l’associazione – Truffare persone con disabilità o fragilità sanitarie è qualcosa di ancora più grave, moralmente inaccettabile.

Come Genova Inclusiva stiamo ricevendo in queste ore numerose segnalazioni relative a un tentativo di truffa che avviene tramite chiamate perse, seguite dall’invio di un SMS.

Al momento le segnalazioni raccolte sono circa 50, incluso il sottoscritto, portavoce , che ha ricevuto lo stesso messaggio.

Il meccanismo è subdolo e colpisce soprattutto chi è più vulnerabile, facendo leva su confusione, preoccupazione o difficoltà oggettive. Un comportamento squallido e criminale che meriterebbe attenzione immediata e una risposta ferma.

“Invitiamo i cittadini a non rispondere ai messaggi – spiega Marco Macrì, portavoce dell’associazione – a non richiamare numeri sospetti e a segnalare l’accaduto alle autorità competenti. Genova Inclusiva continuerà a raccogliere le segnalazioni e a collaborare affinché questi episodi vengano denunciati e contrastati. La tutela delle persone fragili non è opzionale. È un dovere di tutti”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]