lunedì 29 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, sms truffa per prenotazioni salute, allarme di Genova Inclusiva
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieri

Genova, sms truffa per prenotazioni salute, allarme di Genova Inclusiva

Redazione Liguria
0

truffa telefonica falsi esamiGenova – Messaggi sms inviati alle famiglie con false comunicazioni per esami medici e prenotazioni che “svuotano” il credito telefonico dei cellulari. A segnalarli, mettendo in allerta i genovesi ed in particolare chi ha purtroppo a che fare con esami e cure mediche, l’associazione Genova Inclusiva.
Le comunicazioni circolano in particolare su numeri telefonici di persone con disabilità e dunque più fragili nel pericolo di cadere nella trappola.
Chi compone il numero indicato si vede svuotare rapidamente il plafond della ricarica telefonica o addebitare grosse cifre se chiama con un telefono fisso.
“Truffare è un atto indegno – denuncia l’associazione – Truffare persone con disabilità o fragilità sanitarie è qualcosa di ancora più grave, moralmente inaccettabile.
Come Genova Inclusiva stiamo ricevendo in queste ore numerose segnalazioni relative a un tentativo di truffa che avviene tramite chiamate perse, seguite dall’invio di un SMS.
Al momento le segnalazioni raccolte sono circa 50, incluso il sottoscritto, portavoce , che ha ricevuto lo stesso messaggio.
Il meccanismo è subdolo e colpisce soprattutto chi è più vulnerabile, facendo leva su confusione, preoccupazione o difficoltà oggettive. Un comportamento squallido e criminale che meriterebbe attenzione immediata e una risposta ferma.
“Invitiamo i cittadini a non rispondere ai messaggi – spiega Marco Macrì, portavoce dell’associazione – a non richiamare numeri sospetti e a segnalare l’accaduto alle autorità competenti. Genova Inclusiva continuerà a raccogliere le segnalazioni e a collaborare affinché questi episodi vengano denunciati e contrastati. La tutela delle persone fragili non è opzionale. È un dovere di tutti”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Viganotti cioccolateria Genova

Genova, rapina alla pasticceria Viganotti: arrestato un uomo

Cronaca
Elicottero vigili del fuoco

Alassio, biker cade sul sentiero Vipera e resta ferito, interviene l’elicotttero

Cronaca
Treno Rock Pop

Treni, lavori sulla linea Genova-La Spezia: dal 1° gennaio modifiche alla...

Cronaca
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, donna investita a Marassi: trasportata all’ospedale

Cronaca