Imperia, tragico schianto in via Allende, morto un motociclista

Imperia – Ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava e si è schiantato contro un albero. Così ha perso la vita il conducente del mezzo a due ruote coinvolto oggi in u terribile incidente avvenuto in via Allende.

L’uomo alla guida ha riportato ferite gravissime nell’impatto ed è morto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Una seconda persona, un uomo di 44 anni che viaggiava sul sellino posteriore, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e le sue condizioni sarebbero gravi.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità ma, al momento, non riulterebbero coinvolti altri veicoli.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso prima e poi per la bonifica e l’intervento dei vigili del fuoco visto che il mezzo a due ruote ha preso fuoco dopo l’impatto con l’albero.