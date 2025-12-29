lunedì 29 Dicembre 2025
Imperia, tragico schianto in via Allende, morto un motociclista

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiImperia – Ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava e si è schiantato contro un albero. Così ha perso la vita il conducente del mezzo a due ruote coinvolto oggi in u terribile incidente avvenuto in via Allende.
L’uomo alla guida ha riportato ferite gravissime nell’impatto ed è morto prima dell’arrivo dei soccorsi.
Una seconda persona, un uomo di 44 anni che viaggiava sul sellino posteriore, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e le sue condizioni sarebbero gravi.
In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità ma, al momento, non riulterebbero coinvolti altri veicoli.
La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso prima e poi per la bonifica e l’intervento dei vigili del fuoco visto che il mezzo a due ruote ha preso fuoco dopo l’impatto con l’albero.

