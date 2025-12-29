Treni, lavori sulla linea Genova-La Spezia: dal 1° gennaio modifiche alla circolazione

Liguria – Con l’anno nuovo inizieranno due mesi di intense modifiche alla circolazione ferroviaria (e altre che dureranno per tutto il 2026) sulla linea Genova-La Spezia a causa di alcuni lavori previsti tra le stazioni di Genova Brignole e La Spezia Centrale. Il dettaglio:

“Per consentire l’esecuzione per fasi dei lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di La Spezia Centrale e Genova Brignole – scrive Trenitalia – la circolazione ferroviaria subirà alcune modifiche, in particolare:

Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026 i treni del Regionale che circoleranno tra Genova Nervi e Genova Brignole subiranno un allungamento di percorrenza fino a 10 minuti. Le Frecce tra Genova e La Spezia subiranno un allungamento di percorrenza fino a 15 minuti; alcuni Intercity Salerno-Torino, Grosseto/Livorno/La Spezia-Milano, Roma-Ventimiglia, e alcuni Intercity Notte delle relazioni Reggio Calabria/Salerno-Torino subiranno modifiche di orario.

Dal 26 gennaio al 28 febbraio 2026 alcuni treni del Regionale della relazione tra Sestri Levante e La Spezia non saranno effettuati e alcuni della relazione Genova-La Spezia modificheranno l’orario e le fermate. È istituito un servizio bus il cui orario potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia ed è sempre ammesso il cane da assistenza.

fino al 12 dicembre 2026 i treni del Regionale 3288 delle ore 23.10 dalla Spezia a Genova Brignole e 3289 delle ore 22:52 da Genova Piazza Principe a La Spezia, in alcune giornate, termineranno la corsa a Sestri Levante, il 12210 delle ore 01:02 dalla Spezia a Sestri Levante, in alcune giornate feriali, non circolerà; alcuni treni regionali subiranno anticipi o posticipi d’orario fino a 10 minuti; soppressa nell’intero percorso la coppia Frecciargento Roma-Genova via Firenze, 8583 (Genova PP 5.48 – Roma 10.05) e 8596 (Roma 20.23 – Genova PP 00.37)”.

