Capodanno a Sestri Levante, vietati botti e bottiglie di vetro



Sestri Levante si prepara a salutare il nuovo anno con un grande evento di piazza con musica, eventi e lo spettacolo del comico Fabrizio Casalino.

Il Comune fa però sapere che saranno vietati botti e fuochi d’artificio e che chi festeggia in strada non potrà portare bottiglie o contenitori di vetro ma solo bicchieri e bottiglie di plastica.

Controlli e multe salate per chi contravviene ai divieti.

Il palco per gli spettacoli sarà montato in piazza Matteotti tra la chiesa di Santa Maria di Nazareth e l’albero di Natale.

A partire dalle 21.30 al via la festa con la musica dal vivo dei Molto Bene Grazie Band, a seguire il cabaret del comico genovese Fabrizio Casalino fino allo scoccare della mezzanotte.

Dopo il brindisi, accompagnato da panettone e spumante offerti dalla P.A. Croce Verde di Sestri Levante, la serata proseguirà con il dj set di Paolo Sax Sound.

La partecipazione è libera e gratuita.

Oltre ai locali della zona che decideranno di tenere aperto, in piazza sarà garantito un servizio bar a cura del Bar Bistrò e del Chiosco Duro.

Per una maggior sicurezza dell’evento e per coadiuvare il lavoro delle Forze dell’Ordine, entrerà in vigore una specifica ordinanza per vietare la vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie e bicchieri di vetro dalle 21.00 di mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 7.00 di giovedì 1 gennaio 2026

«Sarà una grande festa di piazza per augurare a residenti e ospiti un buon 2026 – ha spiegato il sindaco Francesco Solinas – Un momento di festa ripensato rispetto al passato, con il palco collocato nella parte più ampia di piazza Matteotti, e uno spettacolo completo che possa abbracciare i gusti di tutti».