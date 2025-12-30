Genova, lavori in via Balbi: modifiche alla viabilità prorogate fino al 13 gennaio

Genova – I lavori in via Balbi e in via Arsenale di Terra iniziati nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale e previsti fino al 3 gennaio sono stati prorogati fino al 13 gennaio. Di conseguenza, rimangono anche le modifiche alla viabilità attuate in questi ultimi mesi:

“Sono prorogate – scrive il Comune di Genova – fino alle ore 24.00 del 13 gennaio le disposizioni già adottate in via Balbi e via Arsenale di Terra – e il cui termine era previsto inizialmente il 3 gennaio – per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo cavidotto, in base a quanto previsto dal progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale.

La proroga è dovuta al rallentamento delle attività di cantiere a seguito del rinvenimento, durante gli scavi, di strutture di rilevanza archeologica.

Resteranno così in vigore, nei sottoelencati tratti stradali, le seguenti disposizioni:

– via Balbi:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni

3. divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli diretti/provenienti alle proprietà laterali carrabili autorizzate, alle diramazioni e ai mezzi del servizio per la raccolta dei rifiuti nei segmenti a levante e a ponente delle aree cantierizzate

4. per consentire l’accesso ai veicoli di cui al punto precedente, nei segmenti a levante e a ponente delle aree cantierizzate è ripristinato il doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da idonei movieri durante il periodo di attività del cantiere e “a vista”, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita verso piazza della Nunziata e piazza Acquaverde, nei restanti giorni ed orari.

5. per i veicoli in uscita verso piazza della Nunziata l’inserimento nella viabilità deve avvenire secondo la vigente circolazione a rotatoria.

6. sul lato monte, nel tratto compreso tra via Arsenale di terra e piazza Acquaverde è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari, senza limitazioni di tempo.

– via Arsenale di Terra:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. sul lato monte, nel tratto compreso tra il civico 1 e via Balbi è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo

3. sul lato mare è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]